Гройсман: На восстановление местных дорог выделили почти 15 миллиардов

Новости Бизнеса: В 2019 году на восстановление местных дорог правительство выделяет 14,7 миллиарда гривен.

В 2019 году на ремонт местных дорог правительство выделяет 14,7 млрд грн, что на 3 млрд больше, чем в прошлом году.

Об этом в Facebook написал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"В 2019 году на восстановление местных дорог правительство выделяет 14,7 млрд грн. Это на 3 млрд больше, чем в прошлом году. Украинцы должны ездить по хорошим дорогам не только между крупными городами, но и в небольшими поселками", - написал Гройсман.

В то же время чиновник подчеркнул, что местные дороги - это ответственность прежде всего областных государственных администраций. "Будем жестко контролировать и требовать качественной работы", - уточнил он.

Напомним, Владимир Гройсман считает, что за следующие 5 лет в Украине может быть выстроена новая административно-территориальная система.