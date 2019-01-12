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Суббота, 12.01.2019
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Гройсман: На восстановление местных дорог выделили почти 15 миллиардов

Гройсман: На восстановление местных дорог выделили почти 15 миллиардов
18:07 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В 2019 году на восстановление местных дорог правительство выделяет 14,7 миллиарда гривен.

В 2019 году на ремонт местных дорог правительство выделяет 14,7 млрд грн, что на 3 млрд больше, чем в прошлом году.

Об этом в Facebook написал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"В 2019 году на восстановление местных дорог правительство выделяет 14,7 млрд грн. Это на 3 млрд больше, чем в прошлом году. Украинцы должны ездить по хорошим дорогам не только между крупными городами, но и в небольшими поселками", - написал Гройсман.

В то же время чиновник подчеркнул, что местные дороги - это ответственность прежде всего областных государственных администраций. "Будем жестко контролировать и требовать качественной работы", - уточнил он.

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Напомним, Владимир Гройсман считает, что за следующие 5 лет в Украине может быть выстроена новая административно-территориальная система.

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Дороги, Кабмин, Строительство дорог, Владимир Гройсман.
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