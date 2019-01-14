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Понедельник, 14.01.2019
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Рост цен в Украине: как подорожали продукты за год

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Рост цен в Украине: как подорожали продукты за год
15:38 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: По данным Госстата за 2018 год продукты в Украине подорожали в несколько раз.

Государственная служба статистики обнародовала данные относительно средних потребительских цен на товары и услуги по Украине в 2018 году. Об этом сообщает Госстат.

По данным статистического ведомства, среди продовольственных товаров в 2018 году больше всего подорожали овощи.

Цены на лук выросли за год на 208%, на капусту на 103%. Свекла подорожала на 73%, морковь - на 77%, картофель - на 33%.

Вдвое больше, чем уровень общей инфляции, выросли цены на хлеб - на 20-23%. Цены на мясо, рыбу и молочные продукты выросли в пределах инфляции (около 10%). В то же время яблоки подешевели на 45%, яйца на 9%, сахар на 10%.

Кроме того, значительно выросли цены на сигареты - на 23-27%. Водка за год подорожала всего на 11%.

Фото: ukrstat.gov.ua

Напомним, самые высокие цены на социальные продукты питания оказались в Киеве, Донецкой и Закарпатской области. Лидером рейтинга с самыми высокими ценами на продукты является Киев, где сразу семь социальных продуктов имеют самую высокую цену среди всех регионов Украины.

Какая стоимость продуктов по состоянию на 8 января 2019 года

Второе место делят Донбасс и Закарпатье с пятью продуктами с высокой стоимостью. Третья позиция у Херсонщины с тремя наименованиями продуктов из социальной корзины.

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Инфляция, Цены на продукты, Госстат, Рост цен.
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