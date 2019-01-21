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В ГФС назвали количество украинцев с годовым доходом свыше 1 млн гривен

В ГФС назвали количество украинцев с годовым доходом свыше 1 млн гривен
11:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: flickr.com/ssu

Новости Бизнеса: Более 4,8 тыс. украинцев задекларировали в 2018 году доходы свыше 1 млн грн

 Один налогоплательщик задекларировал в 2018 году доходов за 2017-й свыше 1 млрд грн, тогда как свыше 1 млн грн доходов в прошлом году задекларировали 4,81 тыс. налогоплательщиков, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) в понедельник.

Самому младшему миллионеру исполнилось семь лет, а самому старшему – 99, уточнила ГФС.

"Наибольше миллионеров, которые подали декларации, находятся на учете в Киеве. Их количество составляет 2,184 тыс. человек или 45% общего количества миллионеров", – отметила ГФС.

Денежная база в Украине выросла за год на 9%

По ее данным, среди лидеров также Киевская область – 333 чел., Харьковская – 328, Днепропетровская – 303.

Напомним, декабрь стал третьим после августа и ноября месяцем 2019 года, когда украинцы больше покупали наличную валюту, чем продавали.

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Налоги, Налоговая, Декларации, ГФС.
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