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Понедельник, 21.01.2019
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Новые трехсторонние газовые переговоры назначены на май 2019
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Новые трехсторонние газовые переговоры назначены на май 2019

Новые трехсторонние газовые переговоры назначены на май 2019
22:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Следующие трехсторонние консультации Украина-РФ-ЕС запланированы на май 2019 года.

Следующие консультации Украина-РФ-ЕС на тему газового транзита запланированы на май, сообщил заместитель председателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам переговоров.

"Мы предложили обеим сторонам в промежуточный период продолжать обсуждение на уровне старших экспертов", - сказал зампред ЕК.

По его словам, стороны в ходе прошедших консультаций по газу обсудили рамочный правовой механизм будущих транзитных контрактов, тарифы, а также функциональное разделение системы операторов на Украине.

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М.Шефчович отметил, что стороны на сегодняшней встрече подвели итоги проделанной до сих пор работы. "Охватили все ключевые моменты, включая рамочный правовой механизм для будущих транзитных контрактов, тарифы, а также функциональное разделение системы операторов на Украине и будущие потребности ЕС в газе", - сказал он.

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Он также заявил, что наличие долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через Украину важно как для России, так и для Киева, отвечая на вопрос, допускает ли он возможное прекращение транзита по истечении в конце текущего года действующего контракта.

В связи с этим М.Шефчович выразил оптимизм по поводу достижения новых договоренностей до конца 2019 года.

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Украина, Газпром, Нафтогаз, Газовые переговоры.
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