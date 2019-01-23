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В Минэкономразвития рассказали о выгоде от ЗСТ с Израилем

В Минэкономразвития рассказали о выгоде от ЗСТ с Израилем
15:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Запуск зоны свободной торговли с Израилем позволит увеличить экспорт украинских товаров в эту страну минимум на 63,5 млн долл. в год.

Подписание и дальнейшее внедрение соглашения о зоне свободной торговли с Израилем позволит увеличить экспорт украинских товаров в эту страну минимум на 63,5 млн долларов в год.

Об этом на брифинге сообщила советник министра экономического развития и торговли Роксолана Пидласа.

”Мы рассчитываем, что экспорт в Израиль вырастет минимум на 63,5 млн долларов в год, это более 10% от экспорта 2017 года”, - сказала она.

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При этом Пидласа добавила, что конечный результат будет зависеть от многих факторов.

По ее словам, значительный рост экспорта прогнозируется по зерновым, злаковым, молочным и другим пищевым продуктам, растительным маслам, напиткам и табачным изделиям, если говорить о сельхопродукции, а в промышленной группе товаров рост экспорта ожидается по машинам, электрическому оборудованию и другим промтоварам.

В Израиле был заключен договор о ЗСТ с Украиной

Как добавил директор департамента доступа к рынкам и взаимодействия с ВТО Минэкономразвития Вячеслав Цимбал, предполагается, что рост импорта израильских товаров будет незначительным.

«В 2013 году у нас с Израилем знаете, какой был товарооборот? Миллиард и двадцать миллионов долларов. Если мы вернемся к этой цифре, это будет абсолютно нормальным достижением», - сказал он, добавив, что ожидает в первую очередь роста инвестиционного импорта для создания добавленной стоимости в Украине.

Как сообщалось, Украина и Израиль 21 января подписали Соглашение о зоне свободной торговли. Целью заключения соглашения является создание правовых оснований для либерализации рынков промышленных и сельскохозяйственных товаров сторон.

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Украина, ЗСТ, Минэкономразвития, ЗСТ с Израилем.
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