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Продление моратория на продажу земли: закон официально опубликован

Продление моратория на продажу земли: закон официально опубликован
11:04 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Закон о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель официально опубликован.

Закон о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения № 2666-VIII опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Документ предусматривает продление запрета на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года.

Кроме того, правительству поручили до 1 марта 2019 года разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Напомним, 18 января 2001 года Верховная Рада Украины приняла закон № 2242-III, которым установила, что временно, до принятия Земельного кодекса, собственники паев не могут продавать, дарить или иным образом отчуждать земельные участки, однако смогут передавать их в наследство и продавать для государственных и общественных нужд.

Порошенко одобрил продление моратория на продажу земли

Земельный кодекс № 2768-III был принят парламентом 25 октября того же года. С помощью документа установили, что до 1 января 2005 года нельзя продавать или отчуждать земли для ведения сельского хозяйства и паи (разрешается обмен, передача в наследство и изъятие для общественных нужд). С тех пор это называют мораторием на продажу сельхозземель. Действие данного временного запрета продлевали 9 раз (в 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016 и 2017 годах).

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Закон, Земля, Мораторий, Сельхозземли, Мораторий на землю.
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