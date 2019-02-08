Продукты и тарифы: что в Украине подорожало больше всего

Новости Бизнеса: В январе 2019 года инфляция ускорилась из-за повышения тарифов и подорожания продуктов.

Потребительские цены в Украине в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года выросли на 1,0%. По данным Госстата в годовом измерении (к январю 2018 года) цены в Украине выросли на 9,2%. В том числе базовая инфляция находилась на уровне 8,3%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Больше всего в январе выросли цены на местную телефонную связь (17,9% по сравнению с декабрем), овощи (16,6%), почтовые услуги (14,3%), отопление (11%), горячую воду (9,4%), проезд в железнодорожном транспорте (5,5%).

Продукты в Украине за январь 2019 года подорожали на 2,2%. Овощи подорожали на 16,6%, фрукты - на 4,7%, яйца подешевели на 0,5%.

Цены на алкоголь и сигареты выросли на 1,2%, на одежду и обувь - снизились на 4,6%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 2,6%, в том числе горячая вода, отопление - на 11,0%.

Бытовая техника подорожали на 0,5%, здравоохранение - на 0,9%, транспорт подешевел на 1,7%, связь подорожала на 2,5%, отдых и культура - на 0,7% , образование - на 1,4%, рестораны и гостиницы - на 0,8%.

Напомним, в Нацбанке уже дали прогноз по инфляции в 2020 году. Ожидает замедление потребительской инфляции до целевого диапазона на уровне 5%.