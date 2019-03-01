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Украинцам снизили нормы потребления газа

Украинцам снизили нормы потребления газа
15:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Новая норма составила 3,28 кубических метра на человека в месяц.

Кабинет министров Украины снизил норму потребления газа для потребителей без счетчиков до 3,28 куб. м с 3,29 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением.

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева в ходе Часа вопросов к правительству в пятницу.

Данное решение правительство приняло в среду, 27 февраля, в ответ на оспаривание облгазами/газсбытами в судах принятых 30 января норм потребления, которые были установленным постановлением №63 на уровне 3,29 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и ЦГВ; 5,39 куб. м – с газовой плитой, без ЦГВ и водонагревателя; 10,49 куб. м – с газовой плитой и водонагревателем.

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Комментируя оспаривание облгазами пониженных норм потребления, Рева отметил, что на следующем заседании Кабмин рассмотрит комплекс мероприятий по урегулированию данной ситуации.

Напоминаем, НАК "Нафтогаз Украины" призвал бытовых потребителей природного газа без счетчиков, которые массово получают платежи, начисленные на основании завышенных норм потребления, направлять соответствующие жалобы на правительственную горячую линию.

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В декабре потребители газа без счетчиков получили счета за газ с доначислениями.

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Газ, Тарифы, Кабмин, Субсидии, Нормы газа.
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