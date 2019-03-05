В Украине установят граничный уровень тарифов на тепло

Новости Бизнеса: В стране ещё остались случаи, когда поставщики тепла устанавливают "космические" тарифы, заявил Андрей Рева.

Кабинет министров Украины планирует установить граничный тариф на централизованное отопление.

Об этом на заседании селекторного совещания в правительстве заявил министр социальной политики Андрей Рева. По словам министра, в стране ещё остались единичные случаи, когда поставщики тепла устанавливают "космическую" стоимость теплоносителя.

"Если кто-то думает, что государство будет это оплачивать, то он ошибается. Мы проведем анализ и установим граничный тариф для Украины. Если кто-то думает, что за счет бюджетных средств он будет покрывать свою бесхозяйственность, то этот период закончился", - сказал Рева.

Как сообщалось, в Украине с 1 января 2019 года повысились тарифы на тепло для населения в связи с увеличением стоимости природного газа с 1 ноября 2018 года на 23,5%.