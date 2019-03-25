В РФ надеяться на достижение договоренности с Украиной о транзите газа

Новости Бизнеса: Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский выразил надежду, что Украина и Россия договорятся о продлении контракта на транзит газа в ЕС.

Министерство энергетики РФ ожидает, что России и Украине удастся договориться о продлении контракта на транзит газа через Украину в Евросоюз после 2019 года. Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский, передает ТАСС.

"Мы ожидаем, что в какой-то степени удастся договориться с Украиной по транзиту газа после 2020 года. Если этого не произойдет в мае, то, вероятно, это произойдет в октябре", — сказал он.

Он добавил, что итоговая трехсторонняя встреча России, Украины и ЕС может состояться в сентябре-октябре этого года. Ближайшая встреча планируется на май этого года.

"По плану в мае должен с ними встречаться. Также осенью буду встречаться в рамках трехсторонки, в сентябре-октябре", — сказал Яновский.

Как сообщалось, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев озвучил условия, при которых Россия сохранит транзит газа в Европу через Украину после 2019 года, — стабильная политическая обстановка и коммерчески выгодные условия.