В правительстве назвали источники доходов Гройсмана в 2018

Новости Бизнеса: Глава правительства Украины Владимир Гройсман задекларировал около 9,4 млн гривень доходов за 2018 год.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2018 год, согласно которой общая сумма начисленного дохода составляет 9 372 991 грн.

Об этом сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

Так, в 2018 году доход Гройсмана состоял из заработной платы на должности премьер-министра - 443,4 тыс. грн, доходов от предоставления недвижимого имущества (приобретенного до 2006 года) в аренду – 5,198 млн грн и доходов от размещения средств на банковских счетах - почти 3,732 млн грн.

«В прошлом году также не произошло изменений в перечне недвижимого имущества, которое принадлежит главе правительства», - информируют в Департаменте.

Отмечается, что начисленный доход в 2017 составил 17,1 млн грн и включал доход от отчуждения коммерческой недвижимости.

Напомним, глава Минрегионразвития Зубко указал в е-декларации за 2018 год почти 1,6 млн доходов.

Как сообщалось, министр юстиции Павел Петренко подал электронную декларацию об имуществе и доходах в 2018 году, в которой задекларировал более 2 млн 362 тыс. 328 грн доходов.