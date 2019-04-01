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В Украине успешно эксплуатируют мощности "зеленой" энергетики

В Украине успешно эксплуатируют мощности "зеленой" энергетики
14:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Нацкомиссия сообщает, что в первом квартале 2019 года введено в эксплуатацию 861,1 МВт генерирующих мощностей.

За первые три месяца 2019 года в Украине в эксплуатацию введено 861,1 МВт мощностей из возобновляемых источников энергетики (ВИЭ), что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.Об этом говорится в отчете Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Нацкомиссия сообщает, что в первом квартале 2019 года введено в эксплуатацию 861,1 МВт генерирующих мощностей, что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 16% больше, чем за весь 2018 год.При этом отмечается, что объекты ветровых и солнечных электростанций составляют 99,5%, а средняя единичная мощность объектов электроэнергетики - 11,8 МВт.

Согласно отчету, лидером по вводу в эксплуатацию объектов ВИЭ в I квартале является Днепропетровская область, где было введено 258,6 МВт мощности только за счет солнечных электростанций.

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Значительный прирост (+148 МВт) показала Херсонская область, где больше половины установленной мощности составляют ветровые электростанции. Таким образом, общая мощность объектов возобновляемой энергетики составила 2978 МВт.

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Энергия, Зеленая энергетика, Источники энергии, Национальная комиссия у сферах энергетики.
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