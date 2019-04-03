Правительство Украины взялось развивать Карпатский регион

Новости Бизнеса: Правительство утвердило концепцию развития инфраструктуры и туризма украинских Карпат.

Кабинет министров утвердил концепцию развития горных территорий украинских Карпат в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«Наша ключевая цель – превратить горные территории в успешные и инвестиционно привлекательные. А это возможно с помощью внедрения новых подходов к развитию инфраструктуры, медицины, туризма, организации новых производств, создания рабочих мест, усиления экономического сотрудничества и образовательного направления, повышения транспортной и информационной доступности, активизации межрегионального и трансграничного сотрудничества», - цитирует вице-премьер-министра Геннадия Зубко пресс-служба Кабмина.

Зубко отметил, что в утвержденной концепции заложена маршрутная карта, которая приблизит выполнение стратегии ЕС по Карпатскому региону и даст толчок для выведения горных районов на качественно новый уровень.

Сама концепция базируется на формировании конкурентной экономики горных территорий, развитии транспортной, производственной и социальной инфраструктуры, развитии туристического потенциала и обеспечении экологической безопасности.

Как сообщалось, в 2017 году премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) совместно с Министерством здравоохранения и Министерством образования определить горные территории в стране, которые требуют дополнительного финансирования инфраструктуры.

В прошлом году вице-премьер Зубко заявил, что правительству необходимо сформировать новую политику развития горных территорий для ликвидации отставания в их развитии по сравнению с другими регионами.