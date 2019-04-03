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Туристический проект "Свидовец" может "съесть" 14 гектаров карпатского массива

Туристический проект "Свидовец" может "съесть" 14 гектаров карпатского массива
13:42 Сегодня Телеграф по материалам сайта zaholovok.com.ua YouTube

Новости экологии: На живописном массиве "Свидовец" в Карпатах местные власти планируют строительство крупного туристско-рекреационного комплекса.

О проекте впервые стало известно в 2016 году, а годом позже местные власти организовали общественное собрание. На нем жители трех сел должны были проголосовать за реализацию инвестиционного проекта. Объект привлек местных за счет создание дополнительных рабочих мест.

Как утверждает один из активистов села Лопухово, об этих общественных слушаниях не было известно почти никому. Ни объявлений по местному телевидению, ни заметок в газетах. Местные узнали о мероприятии лишь когда оно закончилось. И по сути, проголосовать за возведение комплекса никак не могли.

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Комплекс охватывает три населенных пункта Тячевского и Раховского районов. В него по плану входят 33 подъемника, 230 км лыжных трасс, 120 ресторанов, более 60 отелей. А еще банки, торговые центры, гольф-клуб, медцентры и фитнес-центры. Все это - дополнительные 5000 рабочих мест. Имена тех инвесторов, готовых вложить в столь крупный проект, власти называть отказываются.

Как утверждают активисты и противники строительства, реализация ТРК на массиве "Свидовец" ухудшит состояние окружающей среды. Ведь сейчас в этой части Карпат, где может "вырасти" столь обширный туристический объект, пока есть буковые и еловые посадки, два озера и место, где река Тиса впадает в Дунай. Разворачивание стройки в этой зоне, по мнению протестующих, уничтожит уникальность этих мест.

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Защитники целостности не застроенного пока "Свидовца" попросили юридической поддержки у адвокатов, обратились к депутатам и к экологам. Последние утверждают, что экосистема здешних мест очень уязвима. "Водозадерживающие зоны питаются водой от таяния снегов и сильных осадков. Они действуют как водный резерв в течение года, который сильно снижает вероятность катастрофических наводнений", - утверждает эколог Оксаны Станкевич-Волосянчук.

Также она добавляет, что строительство туристического комплекса и развитие подобной инфраструктуры негативно скажется на гидрологическом режиме. "Катастрофические наводнения, эрозии и оползней, снижение уровня воды, загрязнение воды и засухи. Именно местные жители, а не туристы будут страдать от такой эволюции", - объясняет специалист.

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