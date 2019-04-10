В Украине примут новые стандарты промышленного производства

Новости Бизнеса: Украина в этом году продолжит ликвидировать советские ГОСТы, вместо которых планируется принять около 3 тысяч национальных стандартов по нормам ЕС.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли, об этом на встрече с директорами госпредприятий области стандартизации, метрологии и сертификации заявил первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

"Соглашение о свободной торговле с ЕС открыло новые возможности для экспорта украинской промышленной продукции, но на уровне технических и технологических требований было много работы. В 2016 году мы существенно трансформировали систему технического регулирования и стандартизации, в частности ликвидированы 90% советских ГОСТов. Вместо этого мы разработали и приняли 5105 национальных стандартов, и теперь 91% гармонизированы со стандартами ЕС. В 2019 году планируем принять еще 3000 стандартов", - цитирует Кубива пресс-служба Минэкономразвития.

Первый вице-премьер-министр Украины также отметил, что с 2018 года Украина получила полноправное членство в Метрической конвенции, что открывает дополнительные возможности для экспорта. "С момента обретения полноправного членства Украины в Метрической конвенции мы получили признание украинской системы измерений и ее соответствия международным требованиям со стороны всех 59 стран-членов конвенции. Это обязательное условие, чтобы Украина получила полноправное членство в Международной организации законодательной метрологии и продолжала работу над заключением Соглашения с ЕС об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров", - цитирует Кубива пресс-служба Минэкономразвития.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство технических стандартов Советского Союза, так называемых ГОСТов, разработанных до 1992 года, утратили силу в Украине с 1 января 2019 года. Всего отменены 12090 советских ГОСТов.