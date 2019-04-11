МВФ ожидает падения цен на нефть

Новости Бизнеса: Международный валютный фонд обновил прогноз цен на нефть.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что нефть в 2019 году будет стоить на 13% дешевле, чем в прошлом году. Средняя цена нефти марки Brent составит 59,2 долларов за баррель в 2019 году и 59 долларов в 2020 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на апрельский обзор МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).

Согласно прогнозу МВФ, средняя цена нефти в 2019 году будет на 13% ниже, чем в 2018 году. Цены на нефть останутся неизменным в реальном выражении и в среднесрочной перспективе. Средняя цена нефти марки Brent составит 59,2 долларов за баррель в 2019 году и 59 долларов в 2020 году.

Как отмечается в обзоре, с начала 2019 года на цены влияет снижение предложения нефти. В частности, снижение добычи в Канаде, сокращение поставок ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также вынужденные перебои в Венесуэле постепенно замедляют рост добычи нефти.

"Хотя риски сбалансированы, существенная неопределенность вокруг базовых прогнозов цен на нефть остается из-за высокой политической неопределенности", - отмечается в прогнозе.

Отметим, что МВФ указывает на такие риски роста цены, как геополитические события на Ближнем Востоке, нестабильная политическая ситуация в Венесуэле, ужесточение позиции США в отношении Ирана и Венесуэлы и более медленный, чем ожидалось, рост производства в США.

Специалисты МФВ подчеркивают, что снижение цены на нефть может вызывать ускорение роста производства в США и несогласие между странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК.

Торговая напряженность и другие риски для глобального роста также могут повлиять на глобальный спрос и привести к снижению цены, считают в МВФ.