Скачать
Четверг, 11.04.2019
Порошенко рассказал о последствиях для РФ от ветирования решения СБ ООН по миротворцам
Порошенко рассказал о последствиях для РФ от ветирования решения СБ ООН по миротворцам
Выборы в Израиле: Порошенко поздравил Нетаньяху
Выборы в Израиле: Порошенко поздравил Нетаньяху
Барселона обыграла Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд
Барселона обыграла Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд
Принц Гарри снимет сериал о психическом здоровье с Опрой Уинфри
Принц Гарри снимет сериал о психическом здоровье с Опрой Уинфри

МВФ ожидает падения цен на нефть

МВФ ожидает падения цен на нефть
01:05 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Международный валютный фонд обновил прогноз цен на нефть.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что нефть в 2019 году будет стоить на 13% дешевле, чем в прошлом году. Средняя цена нефти марки Brent составит 59,2 долларов за баррель в 2019 году и 59 долларов в 2020 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на апрельский обзор МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).

Согласно прогнозу МВФ, средняя цена нефти в 2019 году будет на 13% ниже, чем в 2018 году. Цены на нефть останутся неизменным в реальном выражении и в среднесрочной перспективе. Средняя цена нефти марки Brent составит 59,2 долларов за баррель в 2019 году и 59 долларов в 2020 году.

Как отмечается в обзоре, с начала 2019 года на цены влияет снижение предложения нефти. В частности, снижение добычи в Канаде, сокращение поставок ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также вынужденные перебои в Венесуэле постепенно замедляют рост добычи нефти.

"Хотя риски сбалансированы, существенная неопределенность вокруг базовых прогнозов цен на нефть остается из-за высокой политической неопределенности", - отмечается в прогнозе.

МВФ прогнозирует падение гривны до 29 грн\долл

Отметим, что МВФ указывает на такие риски роста цены, как геополитические события на Ближнем Востоке, нестабильная политическая ситуация в Венесуэле, ужесточение позиции США в отношении Ирана и Венесуэлы и более медленный, чем ожидалось, рост производства в США.

Специалисты МФВ подчеркивают, что снижение цены на нефть может вызывать ускорение роста производства в США и несогласие между странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК.

Торговая напряженность и другие риски для глобального роста также могут повлиять на глобальный спрос и привести к снижению цены, считают в МВФ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МВФ, Нефть, Прогноз, Цены на нефть.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Доложить мне завтра": президент обратился в СБУ относительно Медведчука
02 Украина - Хорватия: видеотрансляция матча 10 апреля
03 Выкупила всю партию молока: Кит Харингтон рассказал, как разыграл свою жену
04 Порошенко отрицает участие в коррупционных схемах
05 Оккупация Крыма и Донбасса обходится России в $4 млрд/год
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До +20 и дожди с грозами: в Украине будет тепло, но дождливо
До +20 и дожди с грозами: будет тепло, но дождливо
В Одесский порт прибыла партия военной техники из США
В Украину прибыла партия военной техники из США
МВФ ожидает падения цен на нефть
МВФ ожидает падения цен на нефть
В Victoria's Secret пополнение: Грейс Элизабет стала новым &quot;ангелом&quot; бренда
В Victoria's Secret пополнение: Грейс Элизабет стала новым "ангелом" бренда
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь