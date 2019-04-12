Когда и на сколько вырастут пенсии военных и силовиков

Новости Бизнеса: Министр социальной политики Андрей Рева рассказал, как вырастут пенсии военнослужащих и представителей силовых органов.

Пенсии военнослужащих и представителей силовых органов вырастут вдвое в результате поэтапного повышения пенсионных выплат.

Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева во время часа вопросов к правительству.

"В то время, когда повышение для всех граждан Украины в результате пенсионной реформы составило в среднем около 500 гривень, было принято решение правительства в начале 2018 года о поэтапном повышении пенсий военнослужащим и другим представителям силовых органов. Причем это повышение в первом этапе с 1 января 2018 года в среднем составило 1500 гривень, с 1 января 2019 года - свыше 750 гривень дополнительно, и с 1 января 2020 года еще более чем 750 гривень. Таким образом, пенсионное обеспечение поэтапно должно увеличить пенсии наших силовиков вдвое ", - отметил Рева.

В то же время он отметил, что о таких успехах нельзя сказать в вопросе повышения пенсий гражданских лиц, "потому что возможности Пенсионного фонда не такие, как бы нам хотелось".

"Но темпы роста пенсий военнослужащих значительно выше, чем рост пенсий гражданских лиц. Я понимаю, что хотелось бы больше, но больше можно только тогда, когда есть соответствующие финансовые возможности. Правительство не страдает популизмом и все свои действия коррелирует с теми возможностями государственного бюджета и Пенсионного фонда, которые есть на сегодняшний день ", - заявил министр.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter заявил, что не исключает введения в Украине 13-ой ежегодной пенсии для тех людей, которые получают минимальную социальную выплату.