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Госстат назвал основные причины экономической неактивности украинцев

Госстат назвал основные причины экономической неактивности украинцев
17:09 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости Бизнеса: В Госстатистики рассказали, почему украинцы "сидят без работы".

В 2018 году в Украине было зарегистрировано 10 млн 724,8 тыс. экономически неактивного населения. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.

Причины экономической неактивности украинцев следующие: люди не знают, где и как искать работу (0,1% от общего количества), отчаялись (0,6%), считают, что нет подходящей работы (0,5%), не могут работать из-за состояния здоровья (1%), выполняют домашние обязанности, находятся на содержании (20,9%), надеются вернуться на прежнюю работу (0,2%), являются пенсионерами (54,7%).

Сообщается, что за год экономически неактивного населения в Украине уменьшилось на 221 тыс. человек, за пять лет - на 546 тыс. человек.

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Работа, Госстат, Безработные.
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