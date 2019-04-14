Госстат назвал основные причины экономической неактивности украинцев

Новости Бизнеса: В Госстатистики рассказали, почему украинцы "сидят без работы".

В 2018 году в Украине было зарегистрировано 10 млн 724,8 тыс. экономически неактивного населения. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.

Причины экономической неактивности украинцев следующие: люди не знают, где и как искать работу (0,1% от общего количества), отчаялись (0,6%), считают, что нет подходящей работы (0,5%), не могут работать из-за состояния здоровья (1%), выполняют домашние обязанности, находятся на содержании (20,9%), надеются вернуться на прежнюю работу (0,2%), являются пенсионерами (54,7%).

Сообщается, что за год экономически неактивного населения в Украине уменьшилось на 221 тыс. человек, за пять лет - на 546 тыс. человек.