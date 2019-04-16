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Какая стоимость продуктов по состоянию на 16 апреля 2019 года

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Какая стоимость продуктов по состоянию на 16 апреля 2019 года
16:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Следите за еженедельным мониторингом цен на главные продукты питания в Украине.

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов, проводившийся с 9 апреля по 16 апреля позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия остались прежними:

Средняя цена на батон была - 13,35 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Средняя цена на черный хлеб была - 19,69 грн. На этой неделе та же цена.

Цена на белый хлеб была 17,54 грн. На этой неделе цена - 17,14 грн.

Булка (упаковка 5 штук) была - 14,01 грн. Цена на этой неделе - 14,06 грн.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты немного изменились:

Средняя цена за пакет молока (990 г) была 27,86 грн. На этой неделе молоко можно купить за 28,07 грн.

Цена за пачку масла (200 г) была - 41,75 грн. На этой неделе цена -41,79 грн.

Сметану (405 г) можно было купить за 21,28 грн. Цена на этой неделе не изменилась.

Цена за творог (300 г) была 23,19 грн. На этой неделе та же цена.

Мясо:

Стоимость мяса на этой наделе почти не изменились:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 138,44 грн. Цена на этой неделе - 135,94 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 106,28 грн. Новая цена - 109,61 грн.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 119,90 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Крупы:

Цены на крупы почти не изменились:

Цена за 1 килограмм гречки была - 17,33 грн. На этой неделе та же цена.

Цена на рис (1 кг) была - 29,05 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 15,30 грн. Сейчас цена немного снизилась - 15,12 грн.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 13,79 грн. На этой неделе цена осталась прежней.

Бакалея:

Стоимость бакалейных товаров немного изменились:

Цена на яйца (10 шт.) была - 28,40 грн. Цена на этой неделе - 28,24 грн.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 33,83 грн. На этой неделе цена - 34,22 грн.

За соль (1,5 кг) требовали - 7,98 грн. На этой неделе та же цена.

Сахар (1 кг) стоил- 13,80 грн. На этой неделе прежняя цена.

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