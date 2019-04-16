Какая стоимость продуктов по состоянию на 16 апреля 2019 года

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов, проводившийся с 9 апреля по 16 апреля позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.
Цены на хлебобулочные изделия остались прежними:
Средняя цена на батон была - 13,35 грн. На этой неделе цена не изменилась.
Средняя цена на черный хлеб была - 19,69 грн. На этой неделе та же цена.
Цена на белый хлеб была 17,54 грн. На этой неделе цена - 17,14 грн.
Булка (упаковка 5 штук) была - 14,01 грн. Цена на этой неделе - 14,06 грн.
Цены на кисломолочные продукты немного изменились:
Средняя цена за пакет молока (990 г) была 27,86 грн. На этой неделе молоко можно купить за 28,07 грн.
Цена за пачку масла (200 г) была - 41,75 грн. На этой неделе цена -41,79 грн.
Сметану (405 г) можно было купить за 21,28 грн. Цена на этой неделе не изменилась.
Цена за творог (300 г) была 23,19 грн. На этой неделе та же цена.
Стоимость мяса на этой наделе почти не изменились:
Говядина (1 кг) в среднем стоила - 138,44 грн. Цена на этой неделе - 135,94 грн.
Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 106,28 грн. Новая цена - 109,61 грн.
Средняя цена на сало (1 кг) была - 119,90 грн. На этой неделе цена не изменилась.
Цены на крупы почти не изменились:
Цена за 1 килограмм гречки была - 17,33 грн. На этой неделе та же цена.
Цена на рис (1 кг) была - 29,05 грн. На этой неделе цена не изменилась.
Мука пшеничная (1 кг) стоила - 15,30 грн. Сейчас цена немного снизилась - 15,12 грн.
Цена за пачку макарон, в среднем была - 13,79 грн. На этой неделе цена осталась прежней.
Стоимость бакалейных товаров немного изменились:
Цена на яйца (10 шт.) была - 28,40 грн. Цена на этой неделе - 28,24 грн.
Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 33,83 грн. На этой неделе цена - 34,22 грн.
За соль (1,5 кг) требовали - 7,98 грн. На этой неделе та же цена.
Сахар (1 кг) стоил- 13,80 грн. На этой неделе прежняя цена.