Кабмин предусматривает сохранение сотрудничества с МВФ в дальнейшие годы

Новости Бизнеса: Правительство Украины предусматривает в прогнозах на 2020 год продолжение сотрудничества с МВФ и получение новой программы по завершении текущей.

Кабинет министров Украины предусматривает в своих прогнозах на 2020 год продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом, включая получение новой программы с Фондом по завершении текущей программы stand-by, сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Базовый сценарий, который мы предусматриваем на дальнейшие годы, - это нахождение в программе МВФ, - сказала Маркарова. – Дискуссии (с МВФ) мы начнем ближе к осени, чтобы уже новому правительству передать наработки в данном направлении".

По ее словам, с учетом высокой долговой нагрузки этот сценарий, скорее всего, станет базовым и для следующего правительства, которое будет сформировано после осенних парламентских выборов.

Необходимыми шагами для снижения зависимости Украины от кредитов министр назвала приватизацию госбанков и госкомпаний с ликвидацией нерентабельных, снятие моратория на продажу земли и открытие рынка земли, а также решение проблемы неработающих активов госбанков, судебную реформу, усиление защиты права собственности.

По словам Маркаровой, это повысит инвестиционную привлекательность нашей страны и ускорит рост экономики.

Как сообщалось, совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 млрд долл., в рамках которой наша страна получила первый транш в объеме 1,4 млрд долл. Получение еще двух траншей по 1,3 млрд долл. ожидается по итогам пересмотра выполнения условий программы в мае и в ноябре. Срок программы истекает в феврале 2020 года.

К приезду очередной миссии МВФ в мае парламенту нужно принять закон о "сплите" (разделении функций Нацкомиссии по регулированию рынков финуслуг между Нацбанком и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку), а правительству – закончить разделение Государственной фискальной службы.

Один из крупнейших кредиторов нашей страны, Всемирный банк, считает, что Украине важно выполнить текущую программу с МВФ и по ее завершении в марте 2020 года получить новую программу. Такого же мнения придерживаются аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

В октябре текущего года в Украине состоятся выборы в Верховную Раду. После присяги новых народных депутатов и назначения нового Кабинета министров действующий состав парламента и правительства утратят полномочия.