Стартует проект внедрения технологии 5G в украинские дороги

Новости Бизнеса: С 25 апреля будет запущен пилотный проект для создания информационной сети на основе технологии 5G.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал запуск пилотного проекта по внедрению технологий 5G в рамках проекта «Интернет вещей на дорогах на базе технологии пятого поколения 5G» уже с 25 апреля.

По словам Омеляна, методы внедрения системы 5G на украинских дорогах обсуждались еще в прошлом году на встрече с компанией Nokia в Берлине.

«Наша главная цель состоит в том, чтобы дороги были умными, то есть такими, которые интегрируют транспортную инфраструктуру в одну интеллектуальную сеть, обеспечивая комфорт и безопасность пользователей», - заявил министр инфраструктуры.

Министр инфраструктуры убежден, что запуск проекта информационной сети решит проблемы безопасности движения на дорогах путем мониторинга и анализа потоков транспорта.

По словам Омеляна, для реализации проекта «Интернет вещей на дорогах на базе технологии пятого поколения 5G» сегодня с международными партнерами был подписан меморандум с международными партнерами. Сразу после подписания планируется перейти к активной фазе его реализации.

Министр отметил, что на сегодняшний день уже начались работы по оборудованию участка на трассе Е01, что является первым шагом для превращения украинских дорог в «умные».

Пилотный проект был обустроен на участке дороги — 21-й км Днепровского шоссе. Вскоре начнется сбор информации на базе действующей технологии LTE, а со второго полугодия 2019 года с помощью 5G.

Второй этап внедрения проекта предусматривает покрытие технологией отдельной трассы, а затем его реализация на всех дорогах международного значения.

Уже 25 апреля планируется официальный запуск, демонстрация оборудования в действии и начало сбора статистических данных с целью повышения уровня безопасности на дороге", - сказал министр.

Напомним, государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") открыло участок первой цементобетонной дороги Днепр-Решетиловка в Кобелякском районе Полтавской области.