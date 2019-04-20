Курс валют на 20 апреля: гривна сохранила позиции

Новости Бизнеса: Официальный курс гривны согласно данным НБУ установлен на уровне 26,84 грн/доллар.

На 20 апреля 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,84 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 20 апреля установлены на таком уровне:

26.837655 грн за доллар;

30.192362 грн за евро;

0.418890 грн за российский рубль;

34.916574 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 19 апреля курс всех валют не изменился.

Напомним, Окружной административный суд Киева 18 апреля удовлетворил в полном объеме все исковые требования И.Коломойского к Нацбанку Украины (НБУ), Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), в том числе был признан противоправным и отмене договор о купле-продаже акций ПриватБанка от 2016 года. э

Нацбанк отмечает колебания на валютном рынке после решения суда по ПриватБанку и делает все возможное для недопущения паники.