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Курс валют на 20 апреля: гривна сохранила позиции

Курс валют на 20 апреля: гривна сохранила позиции
09:37 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Официальный курс гривны согласно данным НБУ установлен на уровне 26,84 грн/доллар.

На 20 апреля 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,84 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 20 апреля установлены на таком уровне:

  • 26.837655 грн за доллар;
  • 30.192362 грн за евро;
  • 0.418890 грн за российский рубль;
  • 34.916574 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 19 апреля курс всех валют не изменился.

Напомним, Окружной административный суд Киева 18 апреля удовлетворил в полном объеме все исковые требования И.Коломойского к Нацбанку Украины (НБУ), Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), в том числе был признан противоправным и отмене договор о купле-продаже акций ПриватБанка от 2016 года. э

Нацбанк отмечает колебания на валютном рынке после решения суда по ПриватБанку и делает все возможное для недопущения паники.

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НБУ, Гривна, Нацбанк, Курс валют, Курсы валют.
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