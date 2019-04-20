Порошенко и Помпео после дебатов на "Суспильном" обсуждали "ПриватБанк"

Новости Бизнеса: Петр Порошенко обсудил с Майком Помпео угрозы денационализации Приватбанка.

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которой собеседники обсудили угрозы ренационализации Приватбанка и необходимость сохранения макрофинансовой стабильности Украины.

Об этом сообщается на сайте президента.

Отмечается, что Помпео заверил в поддержке Украины на пути реформ и противодействия продолжающейся агрессии РФ.

Госсекретарь США заверил в том, что "Вашингтон и в дальнейшем будет оставаться бок о бок с Украиной в деле восстановления ее суверенитета и территориальной целостности".

"Президент Украины выразил благодарность за твердую поддержку Вашингтона и призвал к более активным усилиям, в частности, относительно освобождения украинских заложников и моряков, которые незаконно содержатся в российских тюрьмах", - говорится в сообщении.