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Суббота, 20.04.2019
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Порошенко и Помпео после дебатов на "Суспильном" обсуждали "ПриватБанк"

Порошенко и Помпео после дебатов на "Суспильном" обсуждали "ПриватБанк"
11:41 Сегодня Телеграф pravda.com.ua

Новости Бизнеса: Петр Порошенко обсудил с Майком Помпео угрозы денационализации Приватбанка.

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которой собеседники обсудили угрозы ренационализации Приватбанка и необходимость сохранения макрофинансовой стабильности Украины.

Об этом сообщается на сайте президента.

Отмечается, что Помпео заверил в поддержке Украины на пути реформ и противодействия продолжающейся агрессии РФ.

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Госсекретарь США заверил в том, что "Вашингтон и в дальнейшем будет оставаться бок о бок с Украиной в деле восстановления ее суверенитета и территориальной целостности".

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"Президент Украины выразил благодарность за твердую поддержку Вашингтона и призвал к более активным усилиям, в частности, относительно освобождения украинских заложников и моряков, которые незаконно содержатся в российских тюрьмах", - говорится в сообщении.

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Украина, США, ПриватБанк, Петр Порошенко, Майк Помпео.
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