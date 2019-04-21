Скачать
Воскресенье, 21.04.2019
Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)
Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)
МИД Канады обещают поддерживать реформы в Украине
МИД Канады обещают поддерживать реформы в Украине
Кроуфорд победил Хана техническим нокаутом
Кроуфорд победил Хана техническим нокаутом
Сегодня отмечают Вербное воскресенье: Что нельзя делать в День входа Иисуса Хрис
Сегодня отмечают Вербное воскресенье: Что нельзя делать в День входа Иисуса Хрис

На 21 апреля установлены курсы валют: доллар остался на уровне 26,84 грн

На 21 апреля установлены курсы валют: доллар остался на уровне 26,84 грн
08:03 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины сохранил гривну на отметке 26,84 за доллар в день выборов, 21 апреля.

На 21 апреля 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,84 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 21 апреле установлен на таком уровне:

  • 26.837655 грн за доллар;
  • 30.192362 грн за евро;
  • 0.418890 грн за российский рубль;
  • 34.916574 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 20 апреля курс всех валют не изменился.

Напомним, Окружной административный суд Киева 18 апреля удовлетворил в полном объеме все исковые требования И.Коломойского к Нацбанку Украины (НБУ), Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), в том числе был признан противоправным и отмене договор о купле-продаже акций ПриватБанка от 2016 года. э

Нацбанк отмечает колебания на валютном рынке после решения суда по ПриватБанку и делает все возможное для недопущения паники. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Гривна, Курс валют, Курсы валют.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беринчик решением судей победил Аракаву
02 Беринчик - Аракава: события боя
03 Суд не удовлетворил иск о снятии Зеленского с выборов
04 Выборы 2019: Суд рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата Зеленского
05 Денис Беринчик – Нихито Аракава: видеотрансляция вечера бокса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В ДТП попала Жена &quot;радикала&quot; Мосийчука
В ДТП попала Жена "радикала" Мосийчука
В оккупированном Крыму выпал снег
В оккупированном Крыму выпал снег
В Индии слон напал на людей
В Индии слон напал на людей
Рецепт дня: Рыбный суп-рагу
Рецепт дня: Рыбный суп-рагу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь