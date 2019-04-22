В Пенсионном фонде назвали среднюю зарплату в Украине

Новости Бизнеса: В Пенсионном фонде утвердили показатель средней заработной платы для исчисления пенсии за февраль 2019.

Средняя заработная плата в Украине в феврале составила почти 8,4 тысячи гривень.

Об этом информируют в Пенсионном фонде Украины.

"Утверждено за февраль 2019 года показатель средней заработной платы, из которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для начисления пенсии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что показатель средней заработной платы в Украине для начисления пенсии составляет 8 328 гривень 77 копеек.