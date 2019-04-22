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В Пенсионном фонде назвали среднюю зарплату в Украине

В Пенсионном фонде назвали среднюю зарплату в Украине
19:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: В Пенсионном фонде утвердили показатель средней заработной платы для исчисления пенсии за февраль 2019.

Средняя заработная плата в Украине в феврале составила почти 8,4 тысячи гривень.

Об этом информируют в Пенсионном фонде Украины.

"Утверждено за февраль 2019 года показатель средней заработной платы, из которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для начисления пенсии", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что показатель средней заработной платы в Украине для начисления пенсии составляет 8 328 гривень 77 копеек.

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Пенсионный фонд, Пенсии, Зарплаты, Средняя зарплата.
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