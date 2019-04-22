В Пенсионном фонде назвали среднюю зарплату в Украине

Средняя заработная плата в Украине в феврале составила почти 8,4 тысячи гривень.
Об этом информируют в Пенсионном фонде Украины.
"Утверждено за февраль 2019 года показатель средней заработной платы, из которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для начисления пенсии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что показатель средней заработной платы в Украине для начисления пенсии составляет 8 328 гривень 77 копеек.