Беларусь приостановила поставки нефтепродуктов в Украину

Новости Бизнеса: Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и Балтию

Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил журналистам во вторник в Минске заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

"Приостановлена поставка светлых нефтепродуктов - бензинов и дизтоплива в Украину, Балтию и Польшу", - сказал С.Гриб, комментируя последствия сокращения объемов нефтепереработки на белорусских НПЗ из-за поступления некачественной нефти из РФ.

"На текущий момент контрактные обязательства приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью", - добавил С.Гриб.

По его словам, "экспорт из Беларуси темных нефтепродуктов сохранен в полном объёме в связи с отсутствием их потребления на внутреннем рынке".

В настоящее время, сообщил С.Гриб, белорусская сторона работает над тем, чтобы "не последовали санкции со стороны контрагентов (внешних - ред.)".

Он также отметил, что Беларусь самостоятельно обеспечивает потребности внутреннего рынка с учетом принятого в конце прошлого решения России о запрете поставок нефтепродуктов в республику и сокращения объёмов переработки на НПЗ из-за некачественной нефти.

"Падение (экспорта - ред.) произошло в связи с увеличением поставок на внутренний рынок", - сказал С.Гриб.

"Сокращение объёмов экспорта происходит для обеспечения потребностей внутреннего рынка нефтепродуктов", - добавил замгендиректора БНК.