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Укртранснафта: на переговорах в Минске не обсуждали вопросы компенсации

Укртранснафта: на переговорах в Минске не обсуждали вопросы компенсации
17:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина twitter.com

Новости Бизнеса: Гендиректор "Укртранснафты" сообщил, что финансовые вопросы будут обсуждаться позже.

Стороны переговоров по вопросу транзита нефти не обсуждали вопросы компенсации.

"Нет, не обсуждали (вопросы компенсации - Ред), пока обсуждалось решение технических проблем", - заявил гендиректор "Укртранснафты" Николай Гавриленко журналистам в пятницу в Минске. Он отметил, что финансовые вопросы стороны будут обсуждать после.

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Как сообщалось, в пятницу в Минске проходят экстренные переговоры представителей Беларуси, России, Польши и Украины. Стороны обсуждают ситуацию с транзитом нефти по нефтепроводу "Дружба".

Так же напоминаем, что цены на нефть эталонных марок активно снижаются в ходе торгов

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Нефть, Экономика, Укртранснафта, Финансы, Проблемы, Минск, Технические проблемы.
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