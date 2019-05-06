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Заявление Трампа о пошлинах на китайские товары обрушило цены на нефть

Заявление Трампа о пошлинах на китайские товары обрушило цены на нефть
10:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Цены на нефть резко падают после заявления Трампа о пошлинах на китайские товары.

Цены на нефть резко падают в понедельник на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о новом повышении пошлин на ряд китайских товаров, поставивших под угрозу ход торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $69,33 за баррель, что на $1,52 (2,15%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В пятницу эти контракты выросли в цене на $0,1 (0,14%) - до $70,85 за баррель.

Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $1,48 (2,31%) - до $60,51 за баррель. По итогам предыдущих торгов контракт увеличился в цене на $0,13 (0,21%) - до $61,94 за баррель.

В минувшее воскресенье Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что уже в пятницу поднимет пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%.

"Другие товары на $325 млрд, отправляемые Китаем к нам, не облагаются пошлинами, но вскоре будут - на уровне 25%, - добавил американский президент. - Торговые переговоры с КНР продолжаются, но слишком медленно, поскольку они хотят пересмотреть договоренности. Нет!", - написал Трамп.

По данным The Wall Street Journal, заявления Трампа застали Пекин врасплох, и Китай может отменить переговоры, которые должны были возобновиться в Вашингтоне в эту среду.

"В том случае, если США и Китай откажутся от дальнейших переговоров, стоимость нефти WTI может вернуться к минимумам 2019 года - порядка $50 за баррель", - отмечает экономист OCBC Хови Ли.

Такое решение, по словам эксперта, не только негативно скажется на глобальном спросе на нефть, но и сведет на нет снижение запасов в США, поддерживавшее рынок в течение апреля.

По состоянию на 09:45 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 69,34 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 69,71 доллара за баррель, что на 1,14 долл. ниже уровня закрытия торгов ($70,85).

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Китай, США, Нефть, Пошлины, Дональд Трамп, Цены на нефть.
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