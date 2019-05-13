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Понедельник, 13.05.2019
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Гройсман хочет провести полную монетизацию всех льгот

Гройсман хочет провести полную монетизацию всех льгот
15:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: После монетизации субсидий правительство планирует сделать то же самое со всеми льготами.

Кабинет министров Украины планирует постепенно монетизировать все существующие льготы - по примеру монетизации коммунальных субсидий, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Как передает пресс-служба правительства, глава Кабмина отметил, что монетизация субсидий является не экспериментом, а фундаментальным проектом, который важно продолжать.

"В прошлом году мы создали реестр субсидиантов... Второе, что мы реализовали – с 1 января начали монетизировать субсидию всем, кто получал ее впервые. Это нельзя завершать. Далее у нас на очереди монетизировать все льготы", - цитирует Гройсмана его пресс-служба. Согласно сообщению, глава правительства также опроверг информацию о плохой статистике неплатежей из-за монетизации субсидий.

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"Паникеры пытаются накручивать тему неплатежей. Но это деньги людей, и не надо за людей решать, куда эти деньги девать. Потребитель будет пытаться беречь эти средства, экономить, чтобы оставить частичку этих денег себе", - цитирует премьер-министра его пресс-служба.

Как сообщалось, в Украине стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг. Она будет проходить в три этапа: первый этап начался 1 января 2019 года и распространяется на тех граждан, которые обращаются за субсидией с новым пакетом документов. На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.

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Кабмин, Льготы, Монетизация, Владимир Гройсман.
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