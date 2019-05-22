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Министр: МВФ не прекращает досрочно миссию в Украине

Министр: МВФ не прекращает досрочно миссию в Украине
16:39 Ср, 22 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Эксперты миссии МВФ в связи со сложившейся ситуацией в правительстве Украины не прекращают выполнение программы сотрудничества.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), прибывшая в Украину 20 мая для оценки текущего выполнения программы сотрудничества stand by, досрочно прекратила работу в связи с изменением ситуации в стране, сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко.

"МВФ, учитывая, что действительно объективно роспуск Верховной Рады и несформированное новое правительство, прекратила миссию в Украину", – сказал он на форуме в Киеве в среду.

Как пояснил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, знакомый с ходом переговоров между Фондом и Украиной, эксперты МВФ в настоящее время продолжают работу в Киеве, однако невозможность осуществления запланированного пересмотра программы stand by в условиях заявленного роспуска Рады и отставки правительства вынуждает пересмотреть статус визита.

По его данным, в ближайшее время ожидается официальный комментарий ситуации.

Позже министр Кабинета министров Украины Александр Саенко дезавуировал свое заявление относительно прекращения миссии Международного валютного фонда (МВФ).

"Они не остановили миссию. Вопросами сотрудничества с МВФ занимается Минфин. Сейчас информации, что они прекратили миссию и уехали, пока нет", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах форума "Ответственность, доверие, инклюзивность: видение реформ завтрашнего дня. Предложения гражданского общества", организованного Реанимационным пакетом реформ, в Киеве в среду.

"Однако роспуск Верховной Рады может повлиять на продолжение программы с МВФ", - отметил Саенко.

Как сообщалось, миссия МВФ прибыла в Киев 20 мая для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand-by и консультаций по IV статье устава МВФ и начала встречи 21 мая.

В СМИ в среду появились сообщения о якобы досрочном сворачивании миссии, однако в представительстве МВФ агентству "Интерфакс-Украина" заявили, что эксперты Фонда продолжают свои встречи с властями. Согласно данным агентства, решение Зеленского о роспуске Рады и последовавшее затем заявление об отставке премьера действительно создало проблему для работы миссии, однако она остается в Киеве.

Ранее глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия планирует работать в Украине две недели. Среди основных проблемных вопросов он отметил принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение после отмены предыдущей Конституционным судом в феврале этого года.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

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Верховная Рада, МВФ, Правительство, Stand by.
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