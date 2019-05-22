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Миссия МВФ будет продолжать работу в Украине

Миссия МВФ будет продолжать работу в Украине
11:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда продолжает работу в Украине по ранее запланированному двухнедельному графику.

В представительстве Международного валютного фонда Украины в среду опровергли сообщения некоторых СМИ о якобы досрочном сворачивании миссии, которая начала работу в Киеве накануне.

"Представительство МВФ информирует, что эксперты МВФ продолжают свои встречи с властями", – сообщило представительство в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, миссия МВФ прибыла в Киев 20 мая для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand-by и консультаций по IV статье устава МВФ и начала встречи 21 мая.

Ранее глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия планирует работать в Украине две недели. Среди основных проблемных вопросов он отметил принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение после отмены предыдущей Конституционным судом в феврале этого года.

По мнению экспертов, работа миссии и вероятность принятия ею позитивного решения могут столкнуться с дополнительными трудностями в связи с тем, что накануне вступивший в полномочия президент Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и предложил правительству уйти в отставку. После этого премьер-министр Владимир Гройсман заявил о своей отставке с 22 мая.

Гройсман и Маркарова провели встречу с представителями МВФ

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

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МВФ, Программа МВФ, Транш МВФ, Йоста Люнгман.
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