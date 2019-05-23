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В НБУ рассказали, как решения Зеленского повлияли на валютный рынок

В НБУ рассказали, как решения Зеленского повлияли на валютный рынок
19:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Нацбанк пока не зафиксировал существенной реакции валютного рынка на первые президентские решения Зеленского.

Какая-либо существенная реакция на валютном рынке Украины на решение президента Владимира Зеленского о роспуске Рады и проведении досрочных выборов отсутствует, заявил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий.

"Я не вижу реакции "на роспуск Рады" на внутреннем рынке. Есть колебания, но это вряд ли связано с какими-то политическими вещами", - сказал он в кулуарах Шведско-украинского бизнес-форума в Киеве в четверг.

По словам Чурия, сейчас выросло влияние такого фактора как репатриация дивидендов, так как утверждаются аудиторские отчеты и собрания акционеров принимают решения об их выплате.

С другой стороны, значимым фактором остается приток нерезидентов в гособлигации, в том числе благодаря началу работы через Clearstream.

"У нас курс определяется не движением капитала, как в развитых странах, а реальными экспортно-импортными, долговыми операциями в целом", - отметил Чурий.

По его словам, с притоком нерезидентов составляющая рынка капитала во влиянии на ситуацию будет расти. "Тогда мы сможем увидеть такие колебания, как были вчера на рынке еврооблигаций Украины, где наиболее длинные бумаги просели в цене до 1%", - отметил Чурий.

Напомним, практическая реализация решения апелляционного суда об отмене национализации ПриватБанка приведет к отмене соответствующих решений Нацбанка и правительства и возврату банком 155 млрд грн, внесенных государством в капитал.

Ранее сообщалось, Международный валютный фонд готов возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства, и сейчас миссия Фонда продолжает "конструктивные" переговоры с украинской властью в Киеве.

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НБУ, Валютный рынок, Досрочные выборы, Владимир Зеленский, Олег Чурий.
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