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В МЭРТ не видят оснований менять закон о госзакупках для выборов Рады

В МЭРТ не видят оснований менять закон о госзакупках для выборов Рады
21:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Действующий закон о госзакупках позволяет вовремя провести закупки для внеочередных выборов Рады.

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) Максим Нефьодов заявляет, что действующий закон о госзакупках позволяет вовремя провести закупки, необходимые для подготовки и проведения внеочередных выборов Верховной Рады, и не видит оснований менять законодательство.

"Закупки ЦИК – достаточно традиционны. У ЦИК есть несколько больших закупок, которые делаются на центральном уровне, - это в первую очередь бюллетени, которые надо напечатать и доставить на участки. Тут закупки как таковые даже не проводятся, потому что это документы строгой отчетности с защитой и водяными знаками. Их печатает Полиграфкомбинат "Украина". А дальше проводится большое количество мелких закупок конкретных окружных избирательных комиссий: кто-то покупает бумаг, кто-то – урну, кому-то может надо заплатить за интернет или за какую-то развозку – все это мелкие закупки, проведение которых занимает несколько дней и какой-то проблемы оно не составляет", - сказал Нефьодов журналистам в эфире телеканала "112.Украина" после проведения консультаций в Администрации президента Украины в четверг.

Он подчеркну, что действующее законодательство о госзакупках позволяет своевременно проводить закупки для нужд подготовки и проведения выборов, что уже было продемонстрировано в ходе подготовки к президентским выборам весной этого года. Закон о госзакупках предусматривает выборы, и его не нужно менять под каждые выборы.

"Мне не известны какие-либо причины, которые могут не позволить ЦИК провести закупки вовремя. Если есть что-то, о чем я не знаю, – конечно, мы готовы к сотрудничеству и найдем решение", - добавил Нефьодов.

Досрочные выборы: ЦИК объявила о начале избирательной кампании

Ранее в этот день глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что ЦИК не успеет подготовиться к внеочередным выборам в Верховную Раду по действующей системе закупок. "По действующей, – нет", - сказала она на брифинге.

Слипачук также посетовала, что заявление первого замминистра экономического развития и торговли Максима Нефьодова об избирательных закупках не отвечает действительности.

Внеочередные выборы: ЦИК готова исполнять свои функции

"Несмотря на те примеры, которые приводил нам Максим Нефьодов, сравнивая закупки для избирательного процесса и для цирков, которые путешествуют по Украине, - это не одно и то же", - сказала она.

Глава ЦИК подчеркнула, что действующие нормы не позволяют осуществить все закупки, особенно в двухмесячный период кампании.

"Я ожидаю и от президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров немедленного принятия соответствующих решений, которые позволят провести внеочередные выборы депутатов 21 июля 2019 года в соответствии с законами Украины", - констатировала она.

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Верховная Рада, ЦИК, Госзакупки, МЭРТ, Максим Нефедов.
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