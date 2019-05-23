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Внеочередные выборы: ЦИК готова исполнять свои функции

Внеочередные выборы: ЦИК готова исполнять свои функции
14:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Центризбирком готов и способен обеспечить проведение внеочередных выборов в Украине.

Центральная избирательная комиссия готова и способна осуществлять функции по проведению внеочередных выборов народных депутатов 21 июля.

Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга в четверг, сообщает корреспондент.

"Центральная избирательная комиссия заверяет, что она готова и способна осуществлять установленные законом функции по проведению внеочередных выборов депутатов 21 июля 2019 года", - сказала Слипачук.

В то же время она подчеркнула, что ЦИК лишена полномочий по установлению конституционности или неконституционности указов Президента, а также - возможности обращения в Конституционный суд Украины.

В ЦИК прокомментировали обжалование указа Зеленского о роспуске Рады

"И Президент Украины, и парламент, и политические партии и кандидаты в депутаты, которые намерены участвовать в выборах, должны осознавать ответственность за легитимность избирательного процесса и его результата", - добавила она.

Указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу

Напомним, избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду начинается с пятницы, 24 мая, на следующий день после публикации соответствующего указа главы государства, заявляет глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук.

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ЦИК, Парламентские выборы, Выборы в Украине, Татьяна Слипачук.
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