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ЕС заявил об опасностях после запуска нового рынка электроэнергии

ЕС заявил об опасностях после запуска нового рынка электроэнергии
19:23 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Европейский Союз не рекомендует с 1 июля запускать новый рынок электроэнергии.

Представительство Европейского Союза и Европейского Инвестиционного банка опубликовали заявление с рекомендациями отложить внедрение рынка электроэнергии Украины.

В заявлении отмечается, что Украине необходимо отложить внедрение нового рынка электроэнергии на определенный период времени из-за отсутствия внедрения важных регуляторных норм и IT систем.

Представительства предупреждают, что запуск рынка с 1 июля может привести к неправильной его работе, а значит будет непродуктивным для участников рынка и украинских потребителей электроэнергии.

Помимо этого, эффективное управление реформой и устранение недостатков в случае необходимости на данный момент усложнено политической обстановкой.

В ЕС напомнили, что они приветствовали принятие закона “О рынке электроэнергии” в 2017 году, ведь он направлен на выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС и Договора об учреждении Энергетического Сообщества.

Запуск энергорынка могут перенести на 1 октября

В ЕС убеждены, что реформа электрического рынка в конечном итоге принесет выгоду потребителям и участникам рынка, повысив прозрачность его функционирования для привлечения инвестиций. ЕС продолжает поддерживать усилия правительства и участников рынка для реализации реформы.

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Украина, ЕС, Электроэнергия, Рынок, Рынок электроэнергии.
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