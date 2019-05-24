ЕС заявил об опасностях после запуска нового рынка электроэнергии

Новости Бизнеса: Европейский Союз не рекомендует с 1 июля запускать новый рынок электроэнергии.

Представительство Европейского Союза и Европейского Инвестиционного банка опубликовали заявление с рекомендациями отложить внедрение рынка электроэнергии Украины.

В заявлении отмечается, что Украине необходимо отложить внедрение нового рынка электроэнергии на определенный период времени из-за отсутствия внедрения важных регуляторных норм и IT систем.

Представительства предупреждают, что запуск рынка с 1 июля может привести к неправильной его работе, а значит будет непродуктивным для участников рынка и украинских потребителей электроэнергии.

Помимо этого, эффективное управление реформой и устранение недостатков в случае необходимости на данный момент усложнено политической обстановкой.

В ЕС напомнили, что они приветствовали принятие закона “О рынке электроэнергии” в 2017 году, ведь он направлен на выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС и Договора об учреждении Энергетического Сообщества.

В ЕС убеждены, что реформа электрического рынка в конечном итоге принесет выгоду потребителям и участникам рынка, повысив прозрачность его функционирования для привлечения инвестиций. ЕС продолжает поддерживать усилия правительства и участников рынка для реализации реформы.