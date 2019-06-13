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Как реформируют зарплату учителям: комментарий Гриневич

Как реформируют зарплату учителям: комментарий Гриневич
20:07 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Украина стоит на пороге образовательной реформы, которая предусматривает увеличение зарплаты учителям.

Реформа Министерства образования и науки по оплате труда педагогических работников предусматривает соблюдения баланса в оплате молодых учителей и учителей со стажем. Об этом заявила глава министерства Лилия Гриневич на встрече с руководителями образования в Винницкой области.

Министр образования и науки заявила, что для реализации реформы необходимо около 25 млрд грн — 10% от всего образовательного бюджета на текущий год.

По словам Гриневич, Украина стоит на пороге образовательной реформы. Постановление Кабмина должно реализовываться вместе с бюджетным законодательством на следующий год, что может быть одобрено с принятием госбюджета. Реформа образования заключается, прежде всего, в повышении зарплаты учителям, однако дополнительные 25 млрд грн необходимы для выравнивания дисбаланса в оплате труда педагогам с разным стажем. Гриневич заявила, что это достаточно большая сумма, поскольку весь консолидированный бюджет в Украине, начиная с дошкольного образования, - 230 млрд грн. Она добавила, что аналогичная проблема существует и в оплате труда воспитателей детских садов, которые получают минимальную зарплату.

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Министр образования и науки подчеркнула, что для реализации реформы необходима поддержка Верховной Рады следующего созыва, чтобы одобрить внесение этого предложения в проект бюджета на следующий год.

На зарплату учителям по норме закона не хватает более ₴235 млрд

Гриневич напомнила, что в 2017 году правительство увеличило зарплату педагогам на 50%, в 2018 году на 20-25% отдельным категориям учителей, а в 2019 году — на 9%.

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Минобразования, МОН, Учителя, Лилия Гриневич, Зарплата учителям.
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