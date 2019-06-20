Скачать
Четверг, 20.06.2019
Выступление Зеленского на диалоге власти и бизнеса: девять ключевых тезисов
Выступление Зеленского на диалоге власти и бизнеса: девять ключевых тезисов
Зарплата на селе в 2019 году выросла почти на треть
Зарплата на селе в 2019 году выросла почти на треть
Люксембург требует объяснений от УЕФА по делу Мораеса
Люксембург требует объяснений от УЕФА по делу Мораеса
Испанская королева Летиция вдохновилась образом герцогини Кембриджской
Испанская королева Летиция вдохновилась образом герцогини Кембриджской

В Украине начался сбор урожая ранних зерновых

В Украине начался сбор урожая ранних зерновых
21:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: 20 июня в Украине стартовала кампания по сбору урожая-2019.

В шести областях Украины началась жатва ранних зерновых культур.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"По состоянию на 20 июня в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях аграрии начали уборку ранних зерновых культур. В общем намолочено 404 тыс. тонн зерна нового урожая на площади 133 тыс. га. (1%) при урожайности 30,3 ц / га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что озимой пшеницы собрано 49 тыс. тонн с площади 17 тыс. га при урожайности 29,1 ц / га; ячменя - 341 тыс. тонн, из 109 тыс. га при урожайности 31,3 ц / га; гороха - 14 тыс. тонн с 7 тыс. га при урожайности 18,2 ц / га.

Засуха в Китае: жара "убила" почти 17 тыс га урожая в одной из провинций

Также началась уборка озимого рапса, которого уже намолочено 6 тыс. тонн на площади 4 тыс. га при урожайности 15,3 ц / га.

Как сообщалось ранее, в Минагро рассказали, какой урожай ранних зерновых ожидают в этом году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Урожай, Минагрополитики, Жатва, Урожай-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Зеркаль о результатах следствия по MH17: Яркий пример российской лжи
03 Разумков сообщил, с какой партией теоретически может объединиться "Слуга народа"
04 В МИД сообщили, как повлияет на РФ игнорирование решений международных судов
05 Зеленский рассказал подробности о переезде АП с Банковой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
КС официально подтвердил конституционность роспуска Рады
КС подтвердил конституционность роспуска Рады
Вместо АП будет создан Офис Президента
Вместо АП будет создан Офис Президента
ЕС продлил &quot;крымские санкции&quot; против РФ: подробности ограничений
ЕС продлил "крымские санкции" против РФ
День летнего солнцестояния 2019: что можно делать, а чего не стоит
День летнего солнцестояния 2019: что можно делать, а чего не стоит
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь