В Украине начался сбор урожая ранних зерновых

Новости Бизнеса: 20 июня в Украине стартовала кампания по сбору урожая-2019.

В шести областях Украины началась жатва ранних зерновых культур.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"По состоянию на 20 июня в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях аграрии начали уборку ранних зерновых культур. В общем намолочено 404 тыс. тонн зерна нового урожая на площади 133 тыс. га. (1%) при урожайности 30,3 ц / га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что озимой пшеницы собрано 49 тыс. тонн с площади 17 тыс. га при урожайности 29,1 ц / га; ячменя - 341 тыс. тонн, из 109 тыс. га при урожайности 31,3 ц / га; гороха - 14 тыс. тонн с 7 тыс. га при урожайности 18,2 ц / га.

Также началась уборка озимого рапса, которого уже намолочено 6 тыс. тонн на площади 4 тыс. га при урожайности 15,3 ц / га.

Как сообщалось ранее, в Минагро рассказали, какой урожай ранних зерновых ожидают в этом году.