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Нацбанк будет иначе определять важность украинских банков

Нацбанк будет иначе определять важность украинских банков
20:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Нацбанк Украины пересмотрел подходы к определению системно важных банков.

Национальный банк Украины пересмотрел методологию определения системно важных банков с учетом рекомендаций Европейского надзорного органа (EBA - European Banking Authority) и международных практик и в ближайшее время обнародует обновленный перечень таких банков.

"Регулятору важно как можно точнее определить такие учреждения, поскольку их банкротство или ненадлежащее функционирование может привести к появлению рисков для финансовой стабильности", – отмечается в сообщении НБУ в пятницу.

Центробанк поясняет, что системно важные банки концентрируют значительные объемы капитала, активов, обязательств, как правило, характеризуются значительным объемом и сложностью операций и оказывают значительное влияние на стабильность всей финансовой системы.

Согласно релизу, обновленная методология обеспечивает точное отображение значимости системно важных банков для финансового рынка, а также предусматривает расширение перечня индикаторов системных банков и двухэтапный процесс определения таких учреждений. На первом этапе системно важные банки определяются по девяти индикаторам, характеризующим размер активов банка, направления деятельности и степень его финансовых взаимосвязей. На втором этапе применяется один индикатор, характеризующий уровень концентрации в отдельных банках вкладов населения, гарантируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

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Помимо того НБУ отмечает, что в соответствии с международным опытом будет применять к системным банкам более жесткие пруденциальные нормы, которые обеспечат дополнительный запас прочности таких учреждений.

"Для них устанавливаются повышенные требования к капиталу: начиная с 2021 они обязаны обеспечить формирование буфера системной важности размером до 2% в зависимости от степени системной важности таких банков", – говорится в сообщении.

Помимо того Нацбанк для системно важных банков Украины установил специальные (усиленные) значения норматива мгновенной ликвидности (не менее 30%) и норматива максимального размера кредитного риска на одного контрагента (не более 20%). Начало выполнения усиленных требований по отдельным нормативам намечено на 1 января 2020 года.

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Регулятор добавляет, что в ближайшее время установит требования, по которым системно важные банки будут разрабатывать план восстановления деятельности банка.

НБУ напоминает, что согласно предварительной методологии с 2016 года системно важными банками неизменно определялись государственные ПриватБанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк.

Центрробанк также уточняет, что изменения в методологии определения системно важных банков утверждены постановлением правления НБУ от 19 июня 2019 №79, которое вступило в силу с 21 июня 2019 года.

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НБУ, Нацбанк, Банки, ЕБА.
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