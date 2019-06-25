Скачать
Вторник, 25.06.2019
"Нафтогаз" может получить кредит от ЕБРР для закупки газа
"Нафтогаз" может получить кредит от ЕБРР для закупки газа
Климкин: Приостановление участия в ПАСЕ - вполне логичный шаг
Климкин: Приостановление участия в ПАСЕ - вполне логичный шаг
Шесть украинцев попали в обновленный рейтинг WBO
Шесть украинцев попали в обновленный рейтинг WBO
Юбилейный "Х-фактор": имена новых судей проекта
Юбилейный "Х-фактор": имена новых судей проекта

НБУ: Купюра номиналом 1 тысяча не повлияет на инфляцию

НБУ: Купюра номиналом 1 тысяча не повлияет на инфляцию
17:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Нацбанк не ожидает ускорения инфляции в результате выпуска новых банкнот и изъятия мелких монет.

Национальный банк Украины не ожидает ускорения инфляции в результате выпуска новых банкнот номиналом 1 тысяча гривен и изъятия мелких монет номиналами 1, 2 и 5 копеек, а также прекращения чеканки монет номиналом 25 копеек.

Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.

«Оптимизация банкнотно-монетного ряда никоим образом не влияет на инфляцию», - сказал Смолий.

По его словам, речь не идет об увеличении денег в обороте.

В НБУ пояснили, что после завершения процесса изъятия мелких монет и введения новой банкноты номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов.

«Всего останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот. Так он станет более упорядоченным» - добавил глава НБУ.

Он отметил, что ряд из 11-13 номиналов наиболее популярный подход для развитых стран от США, Канады, Великобритании до Чехии, Дании, Швейцарии и Австралии.

В то же время, излишнее разнообразие банкнот и монет приводит к путанице в кошельках и отнимает время при осуществлении расчетов.

НБУ продолжит изучать возможность выпуска собственной цифровой валюты е-гривни

По оценкам НБУ, благодаря нововведениям среднее количество монет на одного украинца сократится почти вдвое, а банкнот - почти на треть.

Ранее сообщалось, Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение новую банкноту номиналом 1 тысяча гривен. После завершения процесса выведения мелких монет и введения новой банкноты номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12 номиналов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Инфляция, Нацбанк, Банкноты, Яков Смолий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гройсман выступает за еще одни досрочные выборы в Раду
02 Королевские запреты: Кейт Миддлтон не сможет путешествовать с мужем Уильямом и сыном Джорджем
03 В УЦОКО сообщили, где в Украине лучше всего сдали ВНО
04 Гороскоп на сегодня, 25 июня 2019: все знаки Зодиака
05 Премьеры Франции и России обсудили Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский: Разочарован решением ПАСЕ возобновить полномочия РФ
Зеленский разочарован решением ПАСЕ
НБУ: Купюра номиналом 1 тысяча не повлияет на инфляцию
НБУ: Купюра номиналом 1 тысяча не повлияет на инфляцию
Фирташ решением суда Австрии будет экстрадирован в США
Фирташ решением суда Австрии будет экстрадирован в США
Какая стоимость продуктов по состоянию на 25 июня 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 25 июня 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь