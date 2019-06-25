НБУ: Купюра номиналом 1 тысяча не повлияет на инфляцию

Новости Бизнеса: Нацбанк не ожидает ускорения инфляции в результате выпуска новых банкнот и изъятия мелких монет.

Национальный банк Украины не ожидает ускорения инфляции в результате выпуска новых банкнот номиналом 1 тысяча гривен и изъятия мелких монет номиналами 1, 2 и 5 копеек, а также прекращения чеканки монет номиналом 25 копеек.

Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.

«Оптимизация банкнотно-монетного ряда никоим образом не влияет на инфляцию», - сказал Смолий.

По его словам, речь не идет об увеличении денег в обороте.

В НБУ пояснили, что после завершения процесса изъятия мелких монет и введения новой банкноты номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов.

«Всего останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот. Так он станет более упорядоченным» - добавил глава НБУ.

Он отметил, что ряд из 11-13 номиналов наиболее популярный подход для развитых стран от США, Канады, Великобритании до Чехии, Дании, Швейцарии и Австралии.

В то же время, излишнее разнообразие банкнот и монет приводит к путанице в кошельках и отнимает время при осуществлении расчетов.

По оценкам НБУ, благодаря нововведениям среднее количество монет на одного украинца сократится почти вдвое, а банкнот - почти на треть.

Ранее сообщалось, Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение новую банкноту номиналом 1 тысяча гривен. После завершения процесса выведения мелких монет и введения новой банкноты номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12 номиналов.