С 2014 года Украина экспортировала свыше 75 тыс. единиц стрелкового оружия

Новости Бизнеса: По данным Государственной службы экспортного контроля, Украина за пять лет экспортировала свыше 75 тыс. единиц стрелкового оружия.

Украина в течение 2014-2018 гг. продала за границу более 75 тыс. единиц стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Государственную службу экспортного контроля Украины.

Так, по данным Госэкспортконтроля, за пять лет было экспортировано 75 326 единиц стрелкового оружия.

Больше всего ее экспортировали в 2014 году - 30084 единицы. В частности, экспортировано винтовок и карабинов: 10166 - в США, 10 400 - в Канаду, 5000 - в Чешскую Республику, 3000 - в Уганду.

В следующем году было экспортировано 12671 единицу стрелкового оружия, в частности, винтовок и карабинов: 10000 США, 2544 - в Замбию.

В 2016 году было экспортировано меньше стрелкового оружия - 10230 единиц. Так, за этот год Украина экспортировала в США 10000 винтовок и карабинов.

В следующем году продажи стрелкового оружия снова выросли - до 17051 единиц, в частности, в США было экспортировано 15 040 автоматов и пистолетов-пулеметов, а также 2000 пистолетов-пулеметов экспортировали в Узбекистан.

В прошлом году экспорт из Украины стрелкового оружия вновь снизился и составил 5290 единиц. Так, в 2018 году Украина экспортировала в США - 3200 винтовок и карабинов и 1868 автоматов и пистолетов-пулеметов.

Напомним, что вчера, 25 июня, представители украинско-американской группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля пришли к соглашению о том, что США помогут Украине в улучшении ситуации с хранением боеприпасов