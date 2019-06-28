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Аграрии собрали зерно с 9% полей Украины

Аграрии собрали зерно с 9% полей Украины
11:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Украинские аграрии собрали 2,7 млн тонн зерна нового урожая по состоянию на 27 июня.

По состоянию на 27 июня украинские аграрии собрали 2,7 млн тонн зерна нового урожая из 11 областей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«По состоянию на 27 июня украинские аграрии из 11 областей приступили к уборке ранних зерновых и зернобобовых культур. В общем, полевые работы проведены на площади 847 тыс. га (9%) и намолочено 2,7 млн тонн зерна», - сказано в сообщении.

В Минагро рассказали, какой урожай ранних зерновых ожидают в этом году

Уточняется, что из них собрано: озимой пшеницы - 1 млн тонн с площади 330 тыс. га или 5% к прогнозу; ячменя – 1,5 млн тонн с площади 452 тыс. га или 18% к прогнозу; гороха - 135 тыс. тонн с площади 65 тыс. га или 23% к прогнозу.

В Украине начался сбор урожая ранних зерновых

Кроме того, озимого рапса обмолочено на площади 104 тыс. га (8%) и собрано 190 тыс. тонн.

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Урожай, Зерно, Минагропрод, Аграрии.
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