С 1 июля в Украине выросли прожиточный минимум и соцвыплаты

С сегодняшнего дня в Украине растет прожиточный минимум - до 1936 гривен (1853 гривен ранее). Соответственно все социальные выплаты, привязанные к нему также возрастут, передает УНН.
Прожиточный минимум для основных категорий населения:
Также меняется минимально размер так называемых "декретных", то есть помощи в связи с беременностью и родами. С сегодняшнего дня они составят не менее 501,75 грн.
Помощь малообеспеченным семьям:
Максимальный размер пособия одиноким матерям для детей:
Максимальный размер пособия на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов:
Максимальный размер пособия на детей, над которыми установлена опека или попечительство:
Максимальный размер государственной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки:
Помощь лицам, не имеющим права на пенсию по возрасту (исполнилось 63 года), но нет достаточно стажа для выхода на пенсию составит 1564 гривны. Такую же помощь будут получать инвалиды I, II и III групп (кроме инвалидов войны), а также матери-героини и лица, ухаживающие заа больным ребенком.
Минимальные выплаты инвалидам войны, также возрастут:
Выплаты участникам боевых действий растут на 110 грн и составят 2470 грн.
Максимальный размер пособия по безработице отныне составляет 8028 грн.
Государственная помощь, которую выплачивают при рождении ребенка, не изменилась и составляет 41280 грн (10320 грн - единовременная выплата и 860 грн - ежемесячная в течение 3-х лет).