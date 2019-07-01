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С 1 июля в Украине выросли прожиточный минимум и соцвыплаты

С 1 июля в Украине выросли прожиточный минимум и соцвыплаты
09:13 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса: С сегодняшнего дня в Украине выросли прожиточный минимум и все, связанные с ним, социальные выплаты.

С сегодняшнего дня в Украине растет прожиточный минимум - до 1936 гривен (1853 гривен ранее). Соответственно все социальные выплаты, привязанные к нему также возрастут, передает УНН.

Прожиточный минимум для основных категорий населения:

  • для детей до 6 лет - 1699 гривен (вместо 1626);
  • для детей 6-18 лет - 2118 гривен (2027)
  • для трудоспособных - 2007 гривен (1921)
  • для нетрудоспособных - 1564 (1497).

Также меняется минимально размер так называемых "декретных", то есть помощи в связи с беременностью и родами. С сегодняшнего дня они составят не менее 501,75 грн.

Помощь малообеспеченным семьям:

  • для трудоспособных - 421,47 гривны (ранее 403,41)
  • для нетрудоспособных и инвалидов - 1564 (1497);
  • для детей до 6 лет - 1444,15 (1382,1)
  • для детей 6-18 - 1800,3 (1722,95)
  • для детей 18-23 (при условии обучения в вузе) - 1705,95 (1632,85)

Максимальный размер пособия одиноким матерям для детей:

  • до 6 лет - 1699 грн;
  • от 6 до 18 лет - 2118 грн;
  • от 18 до 23 лет (если ребенок учится на стационаре в вузах) - 2007 грн. 

Максимальный размер пособия на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов:

  • в возрасте до 6 лет - 849,50 грн;
  • в возрасте от 6 до 18 лет - 1059 грн;

Максимальный размер пособия на детей, над которыми установлена опека или попечительство:

  • в возрасте до 6 лет - 3398 грн;
  • в возрасте от 6 до 18 лет - 4236 грн. 

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Максимальный размер государственной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки:

  • в возрасте до 6 лет - 3398 грн;
  • в возрасте от 6 до 18 лет - 1059 грн;
  • в возрасте от 18 до 23 лет (если ребенок учится на стационаре в вузах) - 4014 грн;

Помощь лицам, не имеющим права на пенсию по возрасту (исполнилось 63 года), но нет достаточно стажа для выхода на пенсию составит 1564 гривны. Такую же помощь будут получать инвалиды I, II и III групп (кроме инвалидов войны), а также матери-героини и лица, ухаживающие заа больным ребенком.

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Минимальные выплаты инвалидам войны, также возрастут:

  • I группа - получать 4457 грн;
  • II группа - 3988 грн;
  • III группы - 3519 грн.

Выплаты участникам боевых действий растут на 110 грн и составят 2470 грн. 

Максимальный размер пособия по безработице отныне составляет 8028 грн.

Государственная помощь, которую выплачивают при рождении ребенка, не изменилась и составляет 41280 грн (10320 грн - единовременная выплата и 860 грн - ежемесячная в течение 3-х лет).

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Украина, Социальные выплаты, Прожиточный минимум, Минималка.
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