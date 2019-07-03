Лагард временно прекратила свои полномочия главы МВФ

Новости Бизнеса: Кристин Лагард приняла решение временно отказаться от своих обязанностей на посту директора-распорядителя МВФ.

Кристин Лагард временно прекратила исполнение полномочий на посту директора-распорядителя МВФ за выдвижение ее кандидатуры на позицию главы Европейского центробанка. Об этом она сообщила во вторник в официальном заявлении.

«Для меня честь быть выдвинутой на пост президента Европейского центрального банка»,- подчеркнула Лагард.

В этой связи она отметила, что по согласованию с Комитетом по вопросам этики Исполнительного совета МВФ, «приняла решение временно отказаться от своих обязанностей на посту директора-распорядителя МВФ на период выдвижения».

Напомним, во вторник состоялся внеочередной саммит Европейского совета, на котором выдвигались кандидатуры на руководящие должности главных структур Европейского Союза.