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Лагард временно прекратила свои полномочия главы МВФ

Лагард временно прекратила свои полномочия главы МВФ
06:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Кристин Лагард приняла решение временно отказаться от своих обязанностей на посту директора-распорядителя МВФ.

Кристин Лагард временно прекратила исполнение полномочий на посту директора-распорядителя МВФ за выдвижение ее кандидатуры на позицию главы Европейского центробанка. Об этом она сообщила во вторник в официальном заявлении.

«Для меня честь быть выдвинутой на пост президента Европейского центрального банка»,- подчеркнула Лагард.

В этой связи она отметила, что по согласованию с Комитетом по вопросам этики Исполнительного совета МВФ, «приняла решение временно отказаться от своих обязанностей на посту директора-распорядителя МВФ на период выдвижения».

Напомним, во вторник состоялся внеочередной саммит Европейского совета, на котором выдвигались кандидатуры на руководящие должности главных структур Европейского Союза.

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Все по теме:

МВФ, Кристин Лагард, Кандидатура, Глава Европейского центробанка.
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