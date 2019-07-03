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ЕБРР не откажется от сотрудничества с Украиной после выборов

ЕБРР не откажется от сотрудничества с Украиной после выборов
11:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: ЕБРР будет продолжать сотрудничество с Украиной независимо от парламентской кампании.

Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявляет, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и дальше будет сотрудничать с Украиной независимо от парламентской кампании.

"Однозначно – продолжение сотрудничества с Украиной независимо от парламентской кампании в Украине, формирования нового состава Еврокомиссии, формирования нового правительства в Украине", - сообщает пресс-служба вице-премьера по результатам встречи Зубко с вице-президентом ЕБРР Пьером Хейлброном и управляющим директором в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

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Отмечается, что между сторонами планируется множество новых проектов в муниципальном секторе, финансировании проектов в частном секторе и поддержке проектов по уменьшению объемов потребления энергии.

Напомним, кредит в размере 60 миллионов евро может получить госкомпания "Нафтогаз" от Европейского банка реконструкции и развития.

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ЕБРР, Минэкономразвития, Геннадий Зубко.
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