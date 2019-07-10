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Инфляция в июне превысила прогноз НБУ

Инфляция в июне превысила прогноз НБУ
15:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Фактический показатель инфляции в июне текущего 2019 года был выше прогноза НБУ.

Фактический показатель инфляции в июне 2019 года был выше прогноза, опубликованного в "Инфляционном отчете" (апрель 2019), сообщается в комментарии НБУ относительно уровня инфляции, размещенном на сайте центробанка.

Как отмечает регулятор, в то же время отклонения от прогноза существенно сократилось, если сравнить с маем, благодаря ожидаемому исчерпанию влияния неблагоприятных факторов предложения. При этом базовая инфляция снижалась даже несколько быстрее, чем прогнозировалось, из-за укрепления обменного курса гривни.

"Несмотря на ускорение роста цен на отдельные овощи и фрукты в июне в результате неблагоприятных погодных условий в целом негативное влияние временных факторов предложения овощей, которые обуславливали высокие показатели инфляции в предыдущие месяцы, постепенно исчерпывается", - отмечается в сообщении.

Инфляция в июне замедлилась до 9%

По данным Государственной службы статистики, дефляция в Украине в июне составила 0,5%, тогда как в годовом измерении зафиксирована инфляция на уровне 9%.

НБУ: Купюра номиналом 1 тысяча не повлияет на инфляцию

Поквартальный прогноз НБУ предполагал снижение годовой инфляции к концу первого квартала текущего года до 8,6%, удержание ее на этом уровне во втором квартале с дальнейшим снижением до 7,3% по итогам третьего квартала и 6,3% – по итогам 2019 года.

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НБУ, Инфляция, Нацбанк, Фактическая инфляция.
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