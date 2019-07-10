Инфляция в Украине наибольшая среди стран ЕС

Новости Бизнеса: Украина вышла из ТОП-20 стран мира с самой высокой инфляцией и занимает 22-24 позицию.

Украина больше не входит в ТОП-20 стран мира, которые имеют самый высокий уровень инфляции.

Об этом сообщает экспертная платформа Национального банка Украины (НБУ) на своей странице в сети Facebook со ссылкой на данные Госстата, согласно которым инфляция в Украине в июне 2019 года в годовом выражении составила 9%, замедлившись с 9,6% в годовом выражении месяцем ранее.

”С показателем 9% год к году наша страна занимает 22-24 позицию по этому показателю. При этом Украина остается государством с наибольшей инфляцией среди европейских стран”, - отмечают эксперты НБУ.

В Нацбанке подчеркнули, что снижение цен в Украине в июне к предыдущем месяцу на 0,5% произошло впервые за 11 месяцев и было вызвано сезонным удешевлением овощей и яиц. Также на замедление общих темпов роста потребительских цен в Украине повлияло решение правительства изменить механизм установления цен на газ для населения.

По данным НБУ, самая высокая в мире инфляция наблюдается в Венесуэле - 282972,8%. На второй месте Зимбабве с показателем 97,9%. В Аргентине, Южном Судане, Северной Корее и Иране инфляция в июне составила более 50%.

Ближайшими соседями Украины в рейтинге самой высокой в мире инфляции стали Малави, Сан-Томе и Принсипи, Эритрея.