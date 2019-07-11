Скачать
Четверг, 11.07.2019
Депутаты отказались уволить Климкина: комментарий главы МИД
Депутаты отказались уволить Климкина: комментарий главы МИД
Члены команды Зеленского также попадут под закон о люстрации
Члены команды Зеленского также попадут под закон о люстрации
Свитолина проиграла Халеп в полуфинале Уимблдона
Свитолина проиграла Халеп в полуфинале Уимблдона
Кейт Миддлтон с детьми на турнире по поло: романтический образ герцогини
Кейт Миддлтон с детьми на турнире по поло: романтический образ герцогини

В "Укрэнерго" заявили о росте цен после запуска рынка электроэнергии

В "Укрэнерго" заявили о росте цен после запуска рынка электроэнергии
18:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Цена на электроэнергию для промышленности в Украине за первые десять дней работы нового рынка выросла на 30%.

Цена на электроэнергию для промышленности в Украине с 1 июля выросла на 30%. Об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности главы госкомпании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"В реальности цены на электроэнергию для промышленности показали намного больший рост, чем ожидало правительство на уровне 5-6%. Цена на электроэнергию для промышленности выросла на 30% за первые 10 дней работы рынка. Тенденция к тому, что разница будет возрастать", - сказал он.

По словам Ковальчука, можно констатировать, что на данном этапе цена на ресурс выросла, но при этом окончательная стоимость на июль еще не сформирована и будет понятна только к концу месяца, когда будут данные по небалансам работы нового рынка.

Ковальчук отметил, что такой существенный рост цены обусловлен неправильной моделью возложения спецобязательств, поскольку потенциально крупный игрок госкомпания "Энергоатом" полностью исключена из рынка.

Кистион прокомментировал результаты запуска нового рынка электроэнергии

Как сообщалось, 1 июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом «О рынке электроэнергии», который был принят в апреле 2017 года.

Данный закон предусматривает внедрение более конкурентных отношений на энергорынке, в том числе на розничном, а значит, конечный потребитель в будущем сможет выбирать поставщика электроэнергии. Закон отвечает требованиям Третьего энергетического пакета.

Запуск рынка электроэнергии не повысил цены для потребителей

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. «Укрэнерго» является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Электроэнергия, Укрэнерго, Энергорынок, Рынок электроэнергии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 11 июля: все знаки Зодиака
02 Медики объяснили, как томатный сок может повлиять на давление
03 Приметы и обряды на 11 июля - Канун Перова дня
04 Метеопрогноз на 11 июля: сохранится облачная и дождливая погода
05 Гороскоп на сегодня, 11 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Североатлантический совет подтвердил дату визита в Украину
Североатлантический совет подтвердил дату визита в Украину
Зеленский хочет расширить список топ-чиновников, подлежащих люстрации (Видео)
Зеленский хочет люстрировать президента и депутатов
Результаты Национального экзит-пола обнародуют в день выборов
Результаты Национального экзит-пола обнародуют в день выборов
Ники Минаж отменила концерт в Саудовской Аравии: подробности
Ники Минаж отменила концерт в Саудовской Аравии: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь