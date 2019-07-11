В "Укрэнерго" заявили о росте цен после запуска рынка электроэнергии

Новости Бизнеса: Цена на электроэнергию для промышленности в Украине за первые десять дней работы нового рынка выросла на 30%.

Цена на электроэнергию для промышленности в Украине с 1 июля выросла на 30%. Об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности главы госкомпании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"В реальности цены на электроэнергию для промышленности показали намного больший рост, чем ожидало правительство на уровне 5-6%. Цена на электроэнергию для промышленности выросла на 30% за первые 10 дней работы рынка. Тенденция к тому, что разница будет возрастать", - сказал он.

По словам Ковальчука, можно констатировать, что на данном этапе цена на ресурс выросла, но при этом окончательная стоимость на июль еще не сформирована и будет понятна только к концу месяца, когда будут данные по небалансам работы нового рынка.

Ковальчук отметил, что такой существенный рост цены обусловлен неправильной моделью возложения спецобязательств, поскольку потенциально крупный игрок госкомпания "Энергоатом" полностью исключена из рынка.

Как сообщалось, 1 июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом «О рынке электроэнергии», который был принят в апреле 2017 года.

Данный закон предусматривает внедрение более конкурентных отношений на энергорынке, в том числе на розничном, а значит, конечный потребитель в будущем сможет выбирать поставщика электроэнергии. Закон отвечает требованиям Третьего энергетического пакета.

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. «Укрэнерго» является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.