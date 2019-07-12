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В Минфине предложили новый законопроект о "кешбэке"

В Минфине предложили новый законопроект о "кешбэке"
23:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Юрист фирмы Evris Катерина Брэдуляк: Новый законопроект о "кешбэке" позволит вывести из теневого оборота товары высокого ценового сегмента.

Предложенные Министерством финансов изменения к Налоговому кодексу относительно применения регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг (законопроект о "кешбэке") позволит вывести из теневого оборота товары высокого ценового сегмента, считает старший юрист юридической фирмы Evris Катерина Брэдуляк.

"Принятие этого законопроекта создаст нормативно-правовую базу и обеспечит возможность внедрения способов с выведением из теневого оборота наличных средств и групп товаров высокого ценового сегмента, что, в свою очередь, увеличит объемы зачисления в бюджет, прекратит злоупотребления в упрощенной системе налогообложения", - сказал она агентству "Интерфакс-Украина".

Юрист отметила, что в настоящее время в рамках споров покупателей с продавцами в отношении товара ненадлежащего качества обязанность доказывания и проверки качества товара, возложена на продавца. Вместе с тем, в случае отсутствия договора купли-продажи, фактом подтверждения покупки товара у продавца является расчетный документ (квитанция, товарный или кассовый чек и т.д.), который подтверждает факт покупки и оплаты товара и являются доказательством при возникновении спора с недобросовестным продавцом в судебном процессе.

В то же время, К.Брэдуляк обратила внимание на то, что значительное количество физлиц-предпринимателей, являющихся субъектами упрощенной системы налогообложения, не используют регистраторы расчетных операций.

"Этим и пользуются большие и средние торговые компании. В результате занижаются задекларированные доходы. Прежде всего, сами граждане не должны быть безразличны в вопросе защиты своих же интересов, и будут направлять соответствующие заявления о фактах нарушения в контролирующие органы", - считает юрист.

По ее словам, инициатива Минфина "поможет внедрить механизм компенсации стоимости покупки потребителям, обнаружившим нарушение в проведении расчетов во время покупки товара стоимостью более 50 необлагаемых минимумов доходов граждан".

"Осознание гражданами своих прав при покупке товара и возможности получения от государства денежных средств в размере стоимости покупки в случае выявления и подтверждения нарушений, связанных с непроведением через РРО расчетных операций создаст контроль собственного поведения по отношению к своим правам и правам других граждан. А в условиях ужесточения кассовой дисциплины недобросовестная конкуренция будет только устраняться", - подчеркнула К.Брэдуляк.

Напоминаем, Министерство финансов Украины вновь предложило компенсировать покупателям часть стоимость покупки (так называемый "кэшбэк"), если продавец нарушил порядок проведения расчетов при продаже товара или услуги дороже 50 необлагаемых налогом минимумов (850 грн). Законопроект, обнародованный на сайте министерства в понедельник, предусматривает штраф для продавца в 200% стоимости проданных товаров или услуг при первом нарушении, 500% - при последующих.

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В 2018 году Минфин уже выносил на обсуждение законопроект о так называемом "кэшбэке", который предусматривал усиление кассовой дисциплины – штрафы за невыдачу кассового чека с последующей компенсацией покупателям. Представители бизнеса, в частности, Союз украинских предпринимателей, раскритиковали законопроект, опасаясь, что он может стать инструментом недобросовестной конкуренции. Государственная регуляторная служба (ГРС) не согласовала его.

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Законопроект, Закон, Минфин, Юрист, Кэшбэк.
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