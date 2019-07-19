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Зеркаль: Не отношусь к "Северному потоку-2" как к чему-то фатальному

Зеркаль: Не отношусь к "Северному потоку-2" как к чему-то фатальному
13:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: В МИД Украины убеждены, что российский экономико-политический проект "Северный поток-2" не оправдает надежд России.

"Северный поток-2" никогда не оправдает финансовых и организационных надежд России, поскольку на газопровод уже распространяется законодательство Европейского Союза.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью еженедельнику "Зеркало недели".

"Я не отношусь к "Северному потоку-2" как к чему-то фатальному. Исхожу из того, что на "Северный поток" уже распространяется законодательство ЕС, и он никогда не будет выгоден россиянам так, как они на это надеются. А если им что-то невыгодно, то они часто бросают такую идею", - сказала Зеркаль.

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В ответ на реплику журналистов, что "пока не бросают", она заметила, что "Северный поток-2" не будет работать с 1 января 2020-го, как россияне этого хотели, и даже не факт, что это произойдет 1 июля следующего года.

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"Они только сейчас начинают переделывать проектную документацию под альтернативный путь, минуя территориальные воды Дании. Это уже большое поражение. Другой момент - европейское законодательство: усиление рыночных отношений в рамках европейского газового рынка означает, что "Северный поток" не будет работать так, как они его себе построили финансово и организационно", - акцентировала замминистра.

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ЕС, Россия, МИД Украины, Елена Зеркаль, Северный поток-2.
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