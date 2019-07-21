Курс гривны 21 июля установлен на уровне 26,03 грн/долл

На 21 июля 2019 официальный курс гривны установлен на уровне 26,03 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 21 июля установлены на таком уровне:
По сравнению с 20 июля курс всех указанных не изменился.
Проведение парламентских выборов не отразится на курсе гривни, считает глава Национального банка Украины Яков Смолий.
"Двойные выборы, действительно, несли в себе некоторые ожидания рисков на финансовых рынках, но это абсолютно никоим образом не повлияло на валютный курс" - сказал Смолий.