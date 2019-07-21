Выборы в Верховную Рауду Украины
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Курс гривны 21 июля установлен на уровне 26,03 грн/долл

Курс гривны 21 июля установлен на уровне 26,03 грн/долл
12:17 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В день выборов официальный курс валют в Украине установлен на следующем уровне.

На 21 июля 2019 официальный курс гривны установлен на уровне 26,03 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 21 июля установлены на таком уровне:

  • 26.030049 грн за доллар;
  • 29.195303 грн за евро;
  • 0.414300 грн за российский рубль;
  • 32.492296 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 20 июля курс всех указанных не изменился.

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Проведение парламентских выборов не отразится на курсе гривни, считает глава Национального банка Украины Яков Смолий.

"Двойные выборы, действительно, несли в себе некоторые ожидания рисков на финансовых рынках, но это абсолютно никоим образом не повлияло на валютный курс" - сказал Смолий.

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НБУ, Гривна, Доллар, Нацбанк, Курс валют.
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